Becker kritisiert Zverev: "Lange nicht mehr so passiv gesehen"

Der Melbourne-Sieger von 1991 und 1996 forderte von Zverev: "Er muss überlegen, was da passiert ist. Er strotzte vorher vor Selbstvertrauen, aber irgendetwas ist in diesen Wochen von Australien passiert. Das Achtelfinale ist zu wenig für einen Spitzenspieler wie Zverev." Der Hamburger war nach einer rätselhaften Vorstellung in drei Sätzen an Denis Shapovalov (Kanada/Nr. 14) gescheitert.