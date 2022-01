Handball-EM 2022: DHB-Spieler Witzke und Mertens reisen ab

Deutschland beendet die EM-Hauptrunde ohne Spielmacher Luca Witzke und Linksaußen Lukas Mertens. Die beiden coronainfizierten Spieler reisen aus dem EM-Quartier in Bratislava ab.

Beide im Laufe des Turniers positiv getesteten Spieler verließen am Sonntag das deutsche EM-Quartier in Bratislava und traten „in einem ersten medizinischen Transport mit Fachpersonal und entsprechender Ausstattung“ die Heimreise an.