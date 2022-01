Olympia: Schmid und Paschke für Peking nominiert - Aus für Wellinger und Freund

Andreas Wellinger verpasst die Olympischen Spiele in Peking © Imago

Schlechte Nachrichten für Andreas Wellinger und Severin Freund: Constantin Schmid und Pius Paschke erhalten die letzten Skisprung-Tickets für die Winterspiele in Peking.

Constantin Schmid und Pius Paschke sind als letzte deutsche Skispringer für die Winterspiele in Peking nominiert worden, für Andreas Wellinger ist hingegen der Traum vom dritten Olympia-Gold geplatzt.

Die sportliche Leitung um Bundestrainer Stefan Horngacher meldete zum Ablauf der Frist am Sonntagmorgen Youngster Schmid und Routinier Paschke an den DOSB.

Neben dem am Freitag positiv auf Corona getesteten Wellinger (Ruhpolding) verpasst auch Sotschi-Olympiasieger Severin Freund (Rastbüchl) die Reise nach China.

Erste Olympia-Teilnahme für Schmid und Paschke

Die Topspringer Karl Geiger (Oberstdorf) und Markus Eisenbichler (Siegsdorf) sowie Stephan Leyhe (Willingen) waren bereits in das fünfköpfige Männerteam berufen worden.

„Es kann auch dazu führen, dass er in China in Quarantäne gehen muss, diese Risiko wollen wir nicht eingehen.“

Wellinger wird vor Qualifikation positiv getestet

Der gerade nach Knieprobleme ins Team zurückkehrenden Wellinger war am Freitag vor der Qualifikation zum Weltcupspringen in Titisee-Neustadt positiv getestet worden, laut seiner Aussage lag der CT-Wert aber nur knapp unter der in Deutschland üblichen Grenze von 30.