Handball-EM 2022: Welthandballer Stephan "echt begeistert" von Julian Köster

Handball-Ikone Daniel Stephan beurteilt den bisherigen EM-Verlauf aus deutscher Sicht. In einer Kolumne für SPORT1 lobt er DHB-Youngster Julian Köster und spricht über das Corona-Chaos.

die deutsche Mannschaft geht mit zwei Niederlagen gegen Spanien und Norwegen ins heutige dritte Hauptrunden-Spiel gegen Schweden - das ist zwar schade, aber ganz ehrlich: Meine Enttäuschung hält sich stark in Grenzen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Das Kollektiv ist eigentlich die große Stärke des deutschen Teams und so wie es nun unter diesen Bedingungen zusammengewürfelt ist, ist es schwierig. (DATEN: Tabellen der Handball-EM)

Ja, die Mannschaft, die in den letzten Spielen auf der Platte war, spielt ab und zu mal zusammen, aber jeder ist jetzt ein bisschen verunsichert. Kein Wunder, dass es gegen Spitzenteams wie Spanien und Norwegen da auch mal zu einer Torflaute kommt.

Handball-EM: Stephan lobt DHB-Youngster Köster

Die deutschen Leistungen bei dieser EM bewegen sich schlicht im Rahmen des Möglichen – und es gibt auch einige positive Dinge hervorzuheben, zum Beispiel die Auftritte von Julian Köster . Der Junge macht das wahnsinnig gut. Vor dem Turnier hatte ich ihn nicht so im Fokus. Jetzt sieht man, dass er für seine Verhältnisse schon richtig weit ist. (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man jemanden nicht zu früh in den Himmel loben sollte und dass es wichtig ist, auf dem Teppich zu bleiben – aber wenn er so weitermacht, wird er eine wichtige Stütze in der Nationalmannschaft werden.