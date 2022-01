UFC 270: Ngannou beendet Schwergewichts-Titelchaos - subtiler Eklat folgt

Francis Ngannou bleibt im Schwergewicht das Maß der Dinge bei der UFC - was dem Boss des Milliarden-Unternehmens nicht zu gefallen scheint.

Beim Pay Per View UFC 270 besiegte der Kameruner mit französischer Staatsbürgerschaft Ciryl Gane einstimmig nach Punkten und krönte sich damit zum unumstrittenen Champion der Division.

Der schlagstarke Ngannou hatte sich den Titel im März 2021 mit einem brutalen K.o. gegen Stipe Miocic gesichert , dann aber hatte sich Gane im Sommer in seiner Abwesenheit gegen Derrick Lewis eine Interims-Version des Titels gesichert.

Was war passiert?

Ngannou und die UFC im Vertrags-Clinch

Ngannou und sein Arbeitgeber liegen in einem nicht komplett überschaubaren Clinch über Ngannous Vertrag und die Bedingungen seiner Titelverteidigungen.

Dass die UFC mit ihren eigenen, im Vergleich mit anderen Sportarten, die viel Geld generieren, recht unterbezahlten Stars hart um finanzielle und andere Bedingungen der Kämpfe ringt, passiert immer wieder. Bei Ngannou ist es so weit gekommen, dass er trotz seines Siegs seine Zukunft in Frage stellt.

„Ich fühle mich nicht als freier Mann“, sagte er nach dem Kampf: „Ich fühle mich nicht gut behandelt. Schade, dass ich am Punkt bin, dass ich so etwas sagen muss.“

Boxen in der Hinterhand

Der in Armut aufgewachsene 35-Jährige, der ursprünglich Boxer hatte werden wollen, brachte ins Gespräch, dass er auf diesen Gedanken wieder zurückkommen könnte: „Boxen ist in meiner Hinterhand. Irgendwann will ich das tun. Ich werde hier nicht mein Leben verbringen.“