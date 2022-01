La Liga: Hristo Stoichkov kritisiert Ousmane Dembélé nach Ärger beim FC Barcelona

Diese Frage stellen sich inzwischen nicht nur Verantwortliche und Fans des FC Barcelona, sondern auch so manch Außenstehender wie der ehemalige Barca-Profi Hristo Stoichkov.

Nachdem der Verein selbst jüngst einen Schlussstrich unter das Kapitel Dembélé gezogen hatte , meldete sich nun auch der ehemalige Flügelspieler Barcelonas zu Wort und ließ kein gutes Haar am Franzosen. (News: Alle Infos zu La Liga)

Stoichkov begrüßt Xavi-Entscheidung

Präsident Laporta solle „die Tür öffnen“, um diejenigen gehen zu lassen, die „die Farben nicht fühlen“, ergänzte Stoichkov, der für Barcelona in den 90er-Jahren in 255 Partien auf dem Platz stand. (Daten: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Der Bulgare warf dem Ex-BVB-Profi zudem vor, sich nie so mit dem Traditionsverein aus Katalonien auseinandergesetzt zu haben, wie er es zu seiner Zeit als ausländischer Profi in Spanien getan hätte: „Dembélé hat nie verstanden, was Barcelona ist. Ich habe mich als Ausländer engagiert, um herauszufinden, wie der Klub tickt.“