Turbine holt nigerianische Nationalspielerin Zogg

Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat die nigerianische Nationalspielerin Onyinyechi Zogg (24) verpflichtet. Das gab der Ex-Meister am Sonntag bekannt. Die in der Schweiz geborene Verteidigerin spielte zuletzt in Frankreich bei ASJ Soyaux, im Sommer 2021 debütierte sie im Nationalteam Nigerias.