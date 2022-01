Alexander Zverev bei Australian Open im Achtelfinale raus - "Sascha" verpasst Nadal-Duell

Es sollte der erste Grand-Slam-Gewinn von Alexander Zverev werden - doch am Ende bleibt nur eine weitere Enttäuschung.

Der Hamburger unterlag im Achtelfinale der Australian Open dem Kanadier Denis Shapovalov überraschend glatt in drei Sätzen mit 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. (Die Australian Open im LIVETICKER)

Da Nadal nach langer Verletzungspause und kürzlicher Corona-Erkrankung noch nicht in Topform vermutet worden war, galt Zverev vor dem Aus als heißer Kandidat auf das Finale.

Zverev zerstört bei Australian-Open-Aus Schläger

Ohne Rekordsieger Novak Djokovic, der sich vor seiner Australien-Abschiebung in Zverevs Hälfte befunden hatte, schien der Weg frei für den Olympiasieger - doch es kam anders.

„Von Anfang an gab es die Körperspannung, die Aggressivität, die Dynamik in Zverevs Spiel nicht“, kritisierte Eurosport -Experte Boris Becker. (SERVICE: Australian Open Herren Spielplan)

Nadal und Medvedev Favoriten auf Titel

Für den hochambitionierten Zverev ist die Niederlage ein schwerer Rückschlag. Nach Gold in Tokio und dem Sieg bei den ATP Finals in Turin wollte er in Melbourne die nächsten Meilensteine seiner Karriere erreichen.