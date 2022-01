Aus gegen Shapovalov: Zverev verpasst Viertelfinale

Zverev scheitert bei Australian Open an Shapovalov © AFP/SID/MARTIN KEEP

Für Zverev ist die Niederlage ein deutlicher Rückschlag. Nach Gold in Tokio und dem Sieg bei den ATP Finals in Turin wollte er in Melbourne die nächsten Meilensteine seiner Karriere erreichen - den ersten Triumph bei einem Major und die Nummer eins der Weltrangliste, beides war durch die Abwesenheit von Novak Djokovic greifbar. Statt Zverev spielt nun aber Shapovalov gegen den 20-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal um den Einzug ins Halbfinale.