3. Liga: VfL Osnabrück – FC Würzburger Kickers (Dienstag, 19:00 Uhr)

Würzburg konnte in den letzten drei Spielen nicht punkten. Mit Osnabrück wartet am Dienstag auch noch ein starker Gegner. Mit einem 0:0-Unentschieden musste sich der VfL Osnabrück kürzlich gegen die SV Wehen Wiesbaden zufriedengeben. Die FC Würzburger Kickers zogen gegen den SV Waldhof Mannheim am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.