3. Liga: TSV 1860 München – 1. FC Kaiserslautern (Dienstag, 19:00 Uhr)

1860 trifft am Dienstag mit FCK auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Gegen Türkgücü München kam der TSV 1860 München im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (0:0). Lautern strich am Samstag drei Zähler gegen den FC Viktoria 1889 Berlin ein (2:0). Das Hinspiel hatte der 1. FC Kaiserslautern vor eigenem Publikum mit 3:0 für sich entschieden.