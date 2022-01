Bastian Schweinsteiger: Das fehlte Guardiola beim FC Bayern

Bastian Schweinsteiger wäre gerne Profi unter Julian Nagelsmann gewesen - das betont der Ex-Nationalspieler zumindest im Interview in der Bild am Sonntag .

Darauf hofft Schweinsteiger bei Nagelsmann

Nun hofft der 37-Jährige, der inzwischen als TV-Experte tätig ist, dass Nagelsmann „den einen oder anderen jungen Spieler aus der zweiten Mannschaft noch näher an die Profis bringt. Das wäre wichtig, um auch zukünftig Spieler zu haben, die die DNA des FC Bayern in sich tragen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Schweinsteiger lehnte Mega-Angebot ab

Guardiola sorgte für Schweinsteiger-Abschied

Der ehemalige DFB-Kapitän vermutet: „Ich glaube, er ist nicht so an die Mannschaft rangekommen. Das hat am Ende wohl ein bisschen gefehlt, gerade auch in der Champions League. Dann kam das Angebot von Manchester United, und ich habe gemerkt, dass das für beide Seiten okay ist.“