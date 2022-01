FC Bayern: Gabriel Vidovic ist der FCB-Pechvogel! Nagelsmann hofft auf baldiges Debüt

Gabriel Vidovic zählt zu den größten Talenten beim FC Bayern. Julian Nagelsmann will dem 18 Jahre alten Angreifer eine Chance bei den Profis geben - doch der wird seit fast zwei Monaten vom Pech verfolgt.

Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Jamal Musiala: Es mangelt Julian Nagelsmann nicht an Optionen für seine Offensive.

Trotzdem legt der Trainer des FC Bayern einen großen Wert darauf, vielversprechende Talente aus dem eigenen Nachwuchs zu fördern - ganz zur Freude der Verantwortlichen, die in Zeiten von Corona auf millionenschwere Kader-Investitionen verzichten wollen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mit Paul Wanner (16) und Lucas Copado (18) kamen im Zuge der neujährlichen Infektionswelle beim Rekordmeister zwei junge Offensivspieler zu ihren ersten Profiminuten. Insbesondere Wanner traut Nagelsmann viel zu. Nach SPORT1 -Informationen steht der junge Spielmacher aus dem Allgäu auch im Kader für das Auswärtsspiel bei Hertha BSC. (Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern, So. ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)

Bayern-Talent Vidovic vom Pech verfolgt

Nicht dabei ist hingegen einmal mehr Gabriel Vidovic. Der 18 Jahre alte Angreifer aus der zweiten Mannschaft, der sich im Laufe der Hinrunde mit 19 Scorerpunkten in 20 Regionalliga-Einsätzen und guten Trainingsleistungen unter Nagelsmann für die Profis empfohlen hat, bleibt weiter vom Pech verfolgt.

„Gabi hat eine härtere Reha-Einheit gehabt und war dann wieder verletzt an der Achillessehne. Er kommt aktuell nicht richtig in Tritt“, erklärte Nagelsmann am Freitag auf SPORT1-Nachfrage. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)