Biathlon: Anna Weidel statt Franziska Hildebrand bei Olympia - folgt das böse Erwachen?

Der Fall Franziska Hildebrand war das große Gesprächsthema rund um die deutschen Biathleten beim Weltcup in Antholz - und mit jedem Tag wird das bittere Olympia-Aus der 34-Jährigen aus sportlicher Sicht noch bedauerlicher. (Biathlon-Weltcup in Antholz: Massenstart der Frauen am Sonntag ab 15.15 Uhr im LIVETICKER)

Biathlon-Weltcup: Weidel in der Loipe abgeschlagen

In der reinen Laufzeit belegte Weidel den 71. Platz, war über vier Minuten langsamer als die Laufschnellste, die Französin Justine Braisaz-Bouchet. Hildebrand verlor in der Loipe hingegen nur 43 Sekunden, war als Achtschnellste dabei sogar in der Spitzengruppe zu finden.

Dass Weidel, die Anfang Januar beim Sprint in Oberhof gestürzt war und in Ruhpolding anschließend nicht an den Start ging, läuferisch derzeit nicht konkurrenzfähig ist, bestätigte sich in Antholz auch in der Staffel am Samstag auf fast schon erschreckende Weise. Die deutsche Startläuferin übergab als 16. von 21 Staffeln - und das, obwohl sie mit drei Nachladern am Schießstand ordentlich abgeschnitten hatte.