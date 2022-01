Olympia 2022 in Peking: Zeitplan und Wettkampftermine im Überblick

Schwarz und gelb: Das ist der Look für Olympia 2022

Die Olympischen Winterspiele gehen in ihre 24. Auflage und versprechen trotz der Widrigkeiten durch Corona viele spannende Wettkämpfe. SPORT1 gibt einen Überblick über die Termine in Peking.

Es sind alles andere als einfache Voraussetzungen, die die Athletinnen und Athleten aus aller Welt bei Olympia in Peking erwarten. Nach den Sommerspielen im vergangenen Jahr in Tokio finden nun auch die Winterspiele unter dem Eindruck der Coronapandemie statt. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

109 Wettkämpfe stehen in 15 Disziplinen auf dem Programm, darunter befinden sich elf gemischte Wettbewerbe, 46 für Frauen und 52 für Männer.

Das Spektakel beginnt offiziell am 4. Februar im National Stadium in Peking mit der Eröffnungszeremonie und endet am 20. Februar mit der Abschlussfeier. Bis dahin finden jeden Tag Medaillenentscheidungen statt, die vor Ort allerdings nur von einem ausgewählten chinesischen Publikum live bestaunt werden können. (Daten: Alle Ergebnisse zu Olympia 2022)