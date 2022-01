Zlatan Ibrahimovic rät Mbappé zu Real-Wechsel und spricht in Sachen Donnarumma Klartext

Ibrahimovic Sportdirektor bei PSG? „Ich entscheide“

Ibrahimovic rät Mbappé zu Real-Wechsel

Zudem machte Ibrahimovic klar, selbst Sportdirektor der Franzosen werden zu können. „Ich könnte es auch sofort werden! Ich entscheide, sie rufen mich nicht an: Wenn ich den Posten will, bekomme ich ihn.“

Auch zur Zukunft von PSG-Star Kylian Mbappé äußerte sich der Schwede. Die Frage, ob der 23-Jährige die Franzosen nach der Saison verlassen sollte, könne nur der Spieler selbst antworten. „Es hängt davon ab, was er will und was er denkt“, sagte Ibrahimovic. Er stellte allerdings klar: „Ich selbst wäre gegangen.“

Durch die verschiedenen Mannschaften in den verschiedenen Ländern habe er gelernt und sei gewachsen. „Eine ganze Karriere lang zu Hause zu spielen, ist meiner Meinung nach einfacher. Wenn du hingegen deinen Koffer packst und in andere Gärten gehst, ist das ein Abenteuer.“

Donnaruma „ist der stärkste Torwart der Welt“

Ibrahimovic im Nationalteam: „Unglaublich“

Während Mbappé und Donnarumma noch relativ am Anfang ihrer Karrieren stehen, neigt sich die von Ibrahimovic so langsam aber sicher dem Ende zu.

Auch in der Nationalelf hat Ibrahimovic noch Ziele. Mit Schweden will er die Qualifikation zur WM 2022 in Katar schaffen. Ende März treten die Schweden in den Playoffs gegen Tschechien an. „In meinem Alter für sein Land zu spielen, ist unglaublich“, erklärte er. (Service: Ergebnisse der WM-Qualifikation)