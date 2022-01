Eiskunstlauf: Schott Zweite bei den Bavarian Open

Nicole Schott arbeitet weiter an ihrer Form © AFP/SID/DANIEL MIHAILESCU

Eiskunstläuferin Nicole Schott hat knapp zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen bei den Bavarian Open in ihrer Wahlheimat Oberstdorf weiter an ihrer Form für Peking gearbeitet. Die 25-Jährige aus Essen belegte in dem internationalen Wettbewerb den zweiten Rang mit 170,03 Punkten, hat aber noch Luft nach oben.