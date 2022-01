Nach Pokal-Aus: Köln auch in der Bundesliga angeschlagen

Nach dem Pokal-K.o. ist der 1. FC Köln auch in der Fußball-Bundesliga angeschlagen. Vier Tage nach dem Aus im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Hamburger SV verspielte das Team von Trainer Steffen Baumgart beim Aufsteiger VfL Bochum einen 2:1-Vorsprung und musste sich mit einem 2:2 (2:1) zufrieden geben. Die Rheinländer verpassten damit den dritten Auswärtssieg in Folge.

Timo Hübers (36.) und Anthony Modeste (45.) drehten noch vor der Pause einen 0:1-Rückstand. Gerrit Holtmann (25.) hatte die Bochumer verdient in Führung gebracht. Der eingewechselte Takuma Asano (70.) glich für die Westfalen aus, die am Dienstag mit 3:1 gegen Mainz 05 ins Pokal-Viertelfinale eingezogen waren. Fünf Punkte hinter dem FC ist der VfL bei nur einer Niederlage in den letzten zehn Pflichtspielen im heimischen Ruhrstadion im Kampf um den Klassenerhalt voll im Soll.

Baumgart dirigierte seine Kölner gewohnt kurzärmelig und ständig in Bewegung am Spielfeldrand, ein paar Meter weiter verfolgte Reis eher stoisch in dicker Winterjacke das Geschehen, das in der Anfangsphase sein VfL mit erfolgreichem Pressing beherrschte. Plötzlich tauchte Milos Pantovic, Doppeltorschütze im Pokal, frei im Strafraum auf, brauchte aber zu lange für den Schuss (6.).