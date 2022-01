Ski-Star Lindsey Vonn nie mehr schmerzfrei? So teuer bezahlt sie den Erfolg

Lindsey Vonn hat in ihrer Karriere viele Erfolge feiern dürfen.

Lindsey Vonn: „Immer noch bittersüß“

Angesichts ihrer Verletzungen sei dies aber die logische Folge gewesen: „Ich denke, es war angesichts all der Verletzungen, die ich hatte, der bestmögliche Weg, meine Karriere zu beenden.“

Vonn fuhr fort: „Ich meine, ich konnte kaum gehen und bin dennoch in meinem letzten Rennen Dritte geworden. Insgesamt das beste Szenario, wie es hätte enden können, aber es ist immer noch bittersüß für mich.“

Vonn, die ihr Leben nun in ihrer Autobiografie „Rise“ aufgeschrieben hat , berichtete: „Mein Körper hatte eine andere Meinung als mein Kopf - er sagte Nein, und ich musste auf ihn hören.“

„Das ist leider mein Opfer“

Sie müsse nun einfach damit leben: „Das Knie schmerzt die ganze Zeit. Ich versuche, damit umzugehen, so gut es geht, und ja: Ich sage immer noch, dass es all das wert war. Aber das Knie schränkt mich leider ein in den Dingen, die ich tun kann.“