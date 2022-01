Skispringen, Titisee-Neustadt: Geiger gewinnt, Eisenbichler wird Dritter

Beim Heimweltcup in Titisee-Neustadt springt Karl Geiger zum Sieg. Auch Teamkollege Markus Eisenbichler gelingt der Sprung auf das Podest.

Karl Geiger sprang jubelnd durch den Schnee, Markus Eisenbichler kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus: Mit einem souveränen Sieg durch Geiger und Platz drei für seinen Teamkollegen hat das deutsche Skisprung-Traumduo beim Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt nur zwei Wochen vor Olympia-Beginn eine beeindruckende Machtdemonstration geboten.

„Das war ein Supertag für uns. Zwei Deutsche auf dem Podest - das ist toll“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD . 24 Stunden nach der kalten Corona-Dusche für Andreas Wellinger sah die Welt bei den DSV-Adlern schon wieder rosig aus - zumal sich Geiger mit seinem dritten Saisonsieg die Führung im Gesamtweltcup vom Japaner Ryoyu Kobayashi zurückholte, der Fünfter wurde.

Eisenbichler neben Geiger auf dem Podest

Eisenbichler (273,9) flog noch von Platz fünf im Finale auf das Podest. Beim vorletzten Weltcup vor Peking zeigten sich die beiden besten deutschen Springer in bestechender Form. „Das war ganz gut. Ich habe einfach versucht, zwei stabile Sprünge zu machen“, grinste Eisenbichler: „Ich kann immer strahlen - das Leben ist doch schön.“

Im Kampf um die letzten beiden Peking-Tickets buchte in Abwesenheit des zweimaligen Olympiasiegers Wellinger, der am Freitag positiv auf Corona getestet worden war, wohl Constantin Schmid (Oberaudorf) mit Platz neun seine Peking-Reise.

Freund über eigene Leistung enttäuscht

Team-Weltmeister Severin Freund vergab als 17. die letzte Chance, doch noch die Norm zu erfüllen, dazu hätte der 33-Jährige mindestens 15. werden müssen. „Ehrlicherweise ärgert mich mehr als Olympia der Wettkampf, weil ich gestern in der Quali noch einen guten Sprung gezeigt habe“, sagte Freund.

Pius Paschke verpasste als 33. den zweiten Durchgang und hat damit schlechte Karten. Die letzten Startplätze verteilte Horngacher am Samstagabend unter Schmid, Freund, Paschke und Wellinger. „Wir werden das jetzt ganz in Ruhe besprechen, dann die Entscheidung den Springen mitteilen und am Sonntag dann öffentlich machen“, sagte Horngacher.