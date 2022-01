Premier League: Manchester United besiegt West Ham United

Was für ein Herzschlagfinale im Old Trafford!

Manchester United besiegte in einer ereignisarmen Partie West Ham United mit 1:0 (0:0) durch ein Tor von Marcus Rashford in der letzten Minute der Nachspielzeit.

Nach dem 3:1-Erfolg unter der Woche gegen Aufsteiger Brentford präsentierte sich die Rangnick-Elf von Beginn an mutig und drängte die Gäste früh in die eigene Hälfte, ohne dabei allerdings zu hochkarätigen Chancen zu kommen.

Rangnick mit goldenem Händchen

Ralf Rangnick reagierte in der Folge und brachte Marcus Rashford für Youngster Anthony Elanga, der zum dritten Mal in Folge in der Startelf der Red Devils stand. Doch auch Rashford konnte der United-Offensive zunächst keine entscheidenden Akzente mitgeben, bis in die Schlussphase gelang Ronaldo & Co. wenig.