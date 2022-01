Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – 1. FSV Mainz 05, 2:1 (1:0)

Durch ein 2:1 holte sich SpVgg Greuther Fürth in der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 drei Punkte. Gegen die SpVgg setzte es für den FSV eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel, das 3:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit Mainz gefunden.

Paul Seguin bediente Jeremy Dudziak, der in der elften Spielminute zum 1:0 einschoss. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Fürth, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Stefan Bell erhöhte den Vorsprung des Tabellenletzten nach 65 Minuten auf 2:0. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Onisiwo für einen Treffer sorgte (92.). Schließlich strich SpVgg Greuther Fürth die Optimalausbeute gegen die Gäste ein.

Der FSV findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Mainz derzeit auf dem Konto.

In zwei Wochen, am 06.02.2022, tritt Fürth beim VfL Wolfsburg an, während der 1. FSV Mainz 05 einen Tag früher die TSG 1899 Hoffenheim empfängt.