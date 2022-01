Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – FC Augsburg, 5:1 (2:0)

Mitchel Bakker bediente Karim Bellarabi, der in der achten Spielminute zum 1:0 einschoss. Moussa Diaby schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Amine Adli zum 2:0 zugunsten von Leverkusen verwertete (23.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Arne Maier verkürzte für den FCA später in der 61. Minute auf 1:2. Diaby beseitigte mit seinen Toren (64./68.) die letzten Zweifel am Sieg von Bayer 04 Leverkusen. Bayer ließ den Vorsprung in der 80. Minute anwachsen. Am Ende kam Leverkusen gegen den FCA zu einem verdienten Sieg.