Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – 1. FC Union Berlin, 1:2 (1:1)

Am Samstag begrüßte Borussia Mönchengladbach den 1. FC Union Berlin. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten des Gasts aus. Einen packenden Auftritt legte Union dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel hatte der 1. FC Union Berlin das heimische Publikum beglückt und mit 2:1 gewonnen.

Max Kruse brachte Union in der 17. Spielminute in Führung. Der Ausgleich gelang Kouadio Koné, indem er eine Vorlage von Jonas Hofmann verwertete (39.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Kurz darauf bereitete Niko Gießelmann das 2:1 des 1. FC Union Berlin durch Kruse vor (83.). Am Ende verbuchte Union gegen die Borussia die maximale Punkteausbeute.