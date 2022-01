Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund, 2:3 (1:1)

Im Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Die Ausgangslage sprach für den BVB, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte Dortmund ein Tor mehr erzielt und mit dem 3:2 so das bessere Ende für sich.