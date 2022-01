Borussia Dortmund & Haaland: Sieg in Hoffenheim, aber BVB-Star verletzt raus

Umfrage: Fans glauben an Haaland-Abgang

Borussia Dortmund landet in Hoffenheim einen hart erkämpften Sieg und rückt dem FC Bayern im Titelkampf auf die Pelle. Doch eine Verletzung von Erling Haaland trübt.

BVB: Sieg in Hoffenheim macht Bayern Druck

Haaland, der möglicherweise längerfristig auszufallen droht, hatte sich in der 62. Minute beim Stand von 2:1 für die Dortmunder ohne erkennbare Fremdeinwirkung eine Blessur offenbar an den Adduktoren zugezogen .

Nach einem Ausfallschritt griff sich der Norweger, der die frühe Führung seines Teams erzielt hatte (6.) mit leicht schmerzverzerrtem Gesicht in den oberen Oberschenkelbereich und musste vom Feld. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zur Erinnerung: Bereits während der Hinrunde hatte sich der 21-Jährige im fast gleichen Bereich an Oberschenkel und Hüfte verletzt und war mehrere Wochen ausgefallen.

Für Haaland, der bereits in der ersten Halbzeit (16.) am rechten Knie angeschlagen war und behandelt werden musste, brachte Rose den deutlich defensiveren und zuletzt eher formschwachen Axel Witsel. (HINTERGRUND: Witsels Zahlen des Grauens)

Haaland verletzt raus - Bangen um Starstürmer

Zuvor hatte auch Kapitän Marco Reus getroffen (58.) und die Schwarz-Gelben nach Hoffenheims zwischenzeitlichen Ausgleich durch Andrej Kramaric wieder in Front gebracht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Reus erleichtert nach Reaktion auf Pokal-Aus

Die Hoffenheimer kassierten nach sieben Heimspielen in Folge ohne Niederlage wieder eine Pleite zu Hause.

Vor den 500 erlaubten Zuschauern in Sinsheim war den Dortmundern in der Anfangsphase anzumerken, auf Wiedergutmachung aus zu sein.

Malen glänzt als Vorlagengeber

Die Hoffenheimer, deren lange verletzter Kapitän Benjamin Hübner nach 19 Monaten sein Comeback in der Bundesliga feierte, mussten kurz darauf den nächsten Rückschlag verkraften.

Für Baumgartner kam Rutter, der nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung fast per Kopf den Ausgleich erzielte hätte (11.). Nach dieser Szene wurden die Kraichgauer immer mutiger. Verteidiger Chris Richards traf per Kopf die Latte (23.).

Hoffenheim lässt BVB zittern bis zum Schluss

Von den Gästen kam in dieser Phase viel zu wenig. Der BVB bettelte um den Ausgleich. Roses Mannschaft ließ einen TSG-Angriff nach dem nächsten über sich ergehen.

In der 41. Minute rettete Manuel Akanji in höchster Not vor dem einschussbereiten Kramaric.