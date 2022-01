Bundesliga: Bayer Leverkusen besiegt den FC Augsburg und festigt Platz drei

So will Seoane Bayer wieder zum Bayern-Jäger machen

Bayer Leverkusen bleibt Borussia Dortmund weiter auf den Fersen. Die Werkself besiegte am 20. Spieltag den FC Augsburg und festigt damit den dritten Tabellenplatz.

Bayer Leverkusen hat sein Heimspiel am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga souverän mit 5:1 (2:0) gegen den FC Augsburg gewonnen. Überragender Mann in einer durchweg unterhaltsamen Partie war dabei Moussa Diaby, der die Gäste mit drei Treffern fast im Alleingang abschoss. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Karim Bellarabi brachte die Gastgeber nach sehenswerter Kombination zwischen Moussa Diaby und Mitchel Bakker bereits nach neun Minuten in Führung, zuvor hatte Augsburgs Rekord-Neuzugang Ricardo Pepi die erste gute Chance der Augsburger liegen gelassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Leverkusen blieb auch nach dem Führungstreffer dominant, Bellarabi (12.) scheiterte allerdings ebenso am starken FCA-Keeper Rafal Gikiewicz, wie Jeremie Frimpong fünf Minuten später. Besonders die linke Seite stellte die Augsburger Verteidigung immer wieder vor Probleme und so war es wenig verwunderlich, dass auch das 2:0 über diese Seite fiel.

Bayer-Youngster Amine Adli bediente nach einer Kombination durch die Mitte in der 24. Minute den französischen Nationalspieler, der den Ball aus halblinker Position trocken im Tor versenkte. Leverkusens Top-Torjäger Patrick Schick blieb die gesamte Partie über blass, scheiterte in der 41. Minute mit seinem einzigen Torschuss an Gikiewicz.