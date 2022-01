Geiger in Titisee-Neustadt zur Halbzeit Zweiter

Die letzten beiden Startplätze verteilt Bundestrainer Stefan Horngacher am Samstagabend zwischen Paschke, Schmid, Freund und Andreas Wellinger. Der zweimalige Olympiasieger Wellinger ist in Titisee-Neustadt nach einem positiven Corona-Test am Freitag nicht mehr am Start. Geiger, Eisenbichler und Leyhe sind bereits für Peking nominiert.