Anzeige

Rallye Monte Carlo: Ogier als Führender in den Schlusstag Rallye Monte Carlo: Ogier als Führender in den Schlusstag

Toyota-Pilot Sebastien Ogier liegt erneut vorn © AFP/SID/VALERY HACHE

SID

Im Duell der französischen Teilzeit-Stars hat sich Weltmeister Sebastien Ogier am dritten Tag der Rallye Monte Carlo die Führung zurückgeholt.

Monte Carlo (SID) - Im Duell der französischen Teilzeit-Stars hat sich Weltmeister Sebastien Ogier am dritten Tag der Rallye Monte Carlo die Führung von Rekordchampion Sebastien Loeb zurückgeholt. Nach 13 von 17 Wertungsprüfungen liegt Toyota-Pilot Ogier vor dem Schlussakkord am Sonntag nun 21,1 Sekunden vor seinem Landsmann im M-Sport Ford. Dessen Teamkollege Craig Breen auf Rang drei liegt bereits mehr als eine Minute hinter Loeb.

Ogier gewann am Samstag bei winterlichen Bedingungen zwei von fünf Prüfungen und kam in keinem Abschnitt schlechter als auf Rang drei ins Ziel. So holte der achtmalige Weltmeister mehr als eine halbe Minute gegenüber Loeb (neun Titel) heraus, der erst vor Wochenfrist die prestigeträchtige Rallye Dakar als Zweiter beendet hatte.

Anzeige

Im weiteren Verlauf des Jahres wird es diesen Zweikampf wohl nicht mehr geben. Ogier (38) geht nur noch bei ausgewählten Rallyes an den Start, Loeb (47) hat vorerst nur für die Monte gemeldet. Dafür könnte er aber am Sonntag zum ältesten Sieger eines Laufs in der Rallye-Weltmeisterschaft aufsteigen. Den bisherigen Rekord hält der Schwede Björn Waldegard, er gewann 1990 im Alter von 46 Jahren und fünf Monaten bei der Rallye Kenia.