3. Liga: Eintracht Braunschweig – Hallescher FC, 1:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Braunschweig und Hallescher FC aus.

Halle findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Fünf Siege, acht Remis und neun Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Hallescher FC kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Braunschweig derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.