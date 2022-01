Bundesliga: VfL Bochum - 1. FC Köln HEUTE LIVE im TV, Stream, Ticker

Der 1. FC Köln ist zum Top-Spiel beim VfL Bochum zu Gast. Nach dem Pokal-Aus wollen die Geißböcke in der Liga wieder ein Zeichen setzen.

In der Tabelle trennt beide Teams fünf Punkte. Köln steht auf Rang neun - Bochum rangiert auf dem elfen Platz. Womöglich kann sich der FC mit einem Sieg sogar an die oberen Plätze heranschieben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die TSG Hoffenheim, die am Nachmittag bereits gegen Borussia Dortmund spielt, hat auf Rang vier nur drei Zähler mehr. Denkbar also, dass die Kölner für Unruhe in den oberen Gefilden sorgen.