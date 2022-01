2. Bundesliga: SC Paderborn - Werder Bremen 3:4 - 45-Meter-Tor und Elfer-Wirbel, FC Ingolstadt - Darmstadt 98 0:2

Werder Bremen entscheidet ein spektakuläres Spiel gegen den SC Paderborn kurz vor Schluss für sich. Darmstadt 98 klettert an die Tabellenspitze.

In einer spektakulären Partie setzten sich die Bremer mit 4:3 gegen den SC Paderborn durch und holten damit unter Trainer Ole Werner den fünften Sieg im fünften Spiel. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

„Es war ein verrücktes Spiel. Da brauchen wir gar nicht groß über taktische Feinheiten reden. Dass wir heute nach dem 1:3 zurückgekommen sind in einem absoluten Kampfspiel gegen eine bärenstarke Paderborner Mannschaft, zeigt, wie die Mannschaft moralisch drauf ist und dass wir immer an uns glauben. Das wurde heute belohnt“, lobte Werner seine Mannschaft bei Sky.

Elfmeter muss wiederholt werden

In der ersten Halbzeit kam es zu einem großen Aufreger.

Michel selbst trat daraufhin an, scheiterte jedoch an einer starken Parade von Jiri Pavlenka. Doch die Bremer freuten sich zu früh. Welz ließ den Elfmeter wiederholen, da Marco Friedl zu früh in den Sechszehner lief.