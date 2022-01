Handball-EM 2022: Frankreich, Dänemark, Kroatien HEUTE LIVE im TV, Stream, Ticker

Der zweite Spieltag in Gruppe I könnte für Vorentscheidungen sorgen. Siegen sich Frankreich und Dänemark zu Fast-Halbfinaleinzug?

Der zweite Spieltag in Gruppe I schickt sich an, die ersten Vorentscheidungen hervorzubringen.

Die Franzosen und Dänen führen die Gruppe in der Hauptrunde nahezu unangefochten an, thronen mit 4:0 Punkten an der Spitze. Frankreich hat das etwas bessere Torverhältnis, steht deswegen auf Rang eins.