Handball-EM 2022: Weitere Coronafälle im DHB-Team - Firnhaber und Steinert betroffen

Betroffen sind Sebastian Firnhaber und Christoph Steinert, deren PCR-Tests von Freitagabend positiv ausfielen. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Samstag mitteilte, weisen die CT-Werte „auf eine geringe Infektiosität hin“. Steinert und Firnhaber sind die Fälle 12 und 13 im deutschen Team, beide Spieler haben sich im EM-Quartier in Bratislava auf ihren Zimmern in vollständige Isolation begeben. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)