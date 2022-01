"Windlotterie" in Cortina: Weidle bei Goggia-Spektakel Zehnte

Kira Weidle war die beste deutsche Abfahrerin in Cortina © AFP/SID/JURE MAKOVEC

Kira Weidle hat beim Weltcup in Cortina d‘Ampezzo eine Top-Platzierung verpasst.

Bei der Rückkehr auf ihre silberne WM-Strecke in Cortina d‘Ampezzo war die beste deutsche Abfahrerin ein gutes Stück von ihrer Medaillen-Form von vor einem Jahr entfernt. Platz zehn bei der wilden Ski-Show der Olympia-Favoritin Sofia Goggia war solide - aber nicht das, was sich Weidle erhofft hatte.

0,81 Sekunden fehlten der 25-Jährigen zur Bestzeit von Goggia (1:06,98), die ihren sechsten Saisonsieg feierte, den vierten in der Abfahrt. Am Sonntag steht noch ein Super-G an, dann geht es nach Garmisch-Partenkirchen zur Generalprobe für Peking. "Man hofft natürlich auf ein gutes Ergebnis, um mit einem guten Gefühl zu Olympia zu fahren. Ich bin zuversichtlich", sagte Weidle.