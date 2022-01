Bundesliga: TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund im TV, Stream, Ticker

Für Borussia Dortmund platzte unter der Woche eine große Titelhoffnung. Nachdem der FC Bayern überraschend in der 2. Runde des DFB-Pokals an Borussia Mönchengladbach gescheitert war, galt Titelverteidiger BVB als großer Favorit auf den erneuten Pokalsieg.

Bundesliga: BVB gegen Hoffenheim unter Druck

Die Hoffenheimer wollen dagegen nach der Niederlage bei Union Berlin und im Pokal gegen den SC Freiburg wieder zurück in die Erfolgsspur. Nur eines ihrer letzten acht Heimspiele in der Bundesliga hat die TSG gegen den BVB verloren.

Leverkusen trifft auf den Lieblingsgegner

In der Offensive ist vor allem auf Patrik Schick Verlass. Beim Sieg in Gladbach am vergangenen Wochenende erzielte der Tscheche den entscheidenden Treffer zum 2:1 und schrieb gleichzeitig Geschichte in Leverkusen.