Bundesliga: Rabona-Trickser Patrick Wimmer lässt Arminia Bielefeld hoffen

Fast im Alleingang entzauberte Wimmer den Europacup-Anwärter Eintracht Frankfurt - und bescherte der Arminia wichtige Punkte im Tabellenkeller. Beim überraschenden 2:0 (2:0) in Frankfurt glänzte der Österreicher mit einem Tor und einer technisch höchst anspruchsvollen Vorarbeit. Er sei ein „kreativer Spieler“, meinte Kramer, das dürfe man ihm auf keinen Fall nehmen.

Wimmer zwischen Genie und Wahnsinn

Der 20-Jährige habe einfach diesen „jugendlichen Irrsinn. Er hat etwas Verrücktes und Unbekümmertes“, sagte der erneut starke Arminia-Torhüter Stefan Ortega am DAZN -Mikrofon und scherzte: „Was man bereits die gesamte Saison von ihm gesehen hat, begeistert einen manchmal und bringt einen dann zur Weißglut.“

So selbstbewusst der österreichische Junioren-Nationalspieler, der im Sommer von Austria Wien gekommen war, auf dem Feld agierte, so zurückhaltend bewertete er im Anschluss seine geniale Vorarbeit. „In der Aktion hatte ich kein Vertrauen in meinen linken Fuß“, gab Wimmer zu: „Wenn das nicht aufgeht, weiß ich auch, dass ich mir ordentlich etwas anhören kann.“