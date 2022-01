AEW Rampage: John Moxley vs. Bryan Danielson wird angebahnt

Bryan Danielson provozierte Jon Moxley bei AEW Rampage © All Elite Wrestling

Bei AEW Rampage absolviert Jon Moxley das erste Match nach seinem Comeback - und deutet ein nahendes „Big Match“ mit Bryan Danielson an.

Der nach seiner Alkohol-Therapie zurückgekehrte Wrestling-Star Jon Moxley hat das erste Match nach seinem Comeback hinter sich gebracht - und ein größeres bahnt sich an.

Der frühere Daniel Bryan klatschte dem ehemaligen Dean Ambrose bei dessen Auszug sarkastisch Applaus und tauschte böse Blicke mit ihm aus. Eine Fehde der beiden Stars - die zu den größten gehören, die bei AEW mitmischen - deutet sich an. Ein Match der beiden hätte das Format, beim nächsten Pay Per View am 6. März eine tragende Rolle zu spielen.