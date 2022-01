NHL: Moritz Seider bei Detroits Niederlage mit 23. Assist - Nico Sturm siegt mit Minnesota Wild

Die kurze Siegesserie der Detroit Red Wings um Moritz Seider ist in der NHL gerissen. Nico Sturm feiert mit Minnesota Wild einen überzeugenden Sieg.

Die kurze Siegesserie der Detroit Red Wings um den deutschen Eishockey-Profi Moritz Seider ist in der nordamerikanischen Profiliga NHL gerissen. (NEWS: Alles zur NHL)

Für Seider war es der bereits 23. Assist in der laufenden Saison, damit ist er in dieser Statistik der erfolgreichste Rookie der Liga. Insgesamt steht er bei 26 Scorerpunkten. Detroit hatte zuletzt zweimal in Folge gewonnen. (Tabelle der NHL)