FC Bayern München: Manuel Neuer vor Verlängerung - endgültiges Aus für Nübel?

Schlechte Nachricht für Nübel: So plant Julian Nagelsmann

Wie SPORT1 bereits am vergangenen Wochenende berichtete , steht der Torhüter und Kapitän des Rekordmeisters vor einer Vertragsverlängerung. Der Deal soll im Laufe der nächsten Wochen über die Bühne gehen, Neuers neuer Vertrag dann bis 2025 laufen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Damals hatten unter anderem falsche Versprechungen an Neuers ablösefrei vom FC Schalke 04 losgeeisten Herausforderer Alexander Nübel zu Unstimmigkeiten geführt – und nebenbei für erste Risse zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem damaligen Coach Hansi Flick gesorgt.

Nübels Zeit beim FC Bayern vorbei?

Doch Stand heute hat sich das Thema Nübel beim FCB so gut wie erledigt. Der 25-Jährige ist noch mindestens bis zum Saisonende an die AS Monaco gebunden, seine bis 2023 geplante Leihe kann im Sommer vorzeitig beendet werden. Im kommenden Sommer dürfte dann eine weitere Leihe oder sogar ein fester Abschied aus München folgen.