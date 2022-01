BVB: Felix Zwayer spricht über Disput mit Watzke - und erneuert Gesprächswunsch mit Bellingham

Die Aussagen des 18 Jahre alten BVB-Profis nach der Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern Anfang Dezember hatten für viel Wirbel gesorgt. Der englische Nationalspieler motzte nach der 2:3-Niederlage: „Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“

Mit diesen Aussagen spielte Bellingham auf den Fall Robert Hoyzer an, in den der junge Zwayer mit verwickelt gewesen war. Der Unparteiische wollte daraufhin ein klärendes Gespräch mit dem Spieler erwirken, der BVB lehnte jedoch ab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zwayer: „Eine ganz neue Eskalation“

Nun schilderte Zwayer, der im Anschluss an das Bayern-Spiel sogar Morddrohungen erhielt, wie er den Wirbel rund um die Bellingham-Aussagen erlebt hat. „Neben einer sachlichen Kritik, einem Shitstorm in den sozialen Medien, von dem mir berichtet wurde, und dem medialen Interesse war diese Aussage eine ganz neue Eskalation, die ich so auch zum ersten Mal selbst erfahren habe, weil sie einschneidend für mein Privatleben und meine Familie war“, erzählte der 40-Jährige bei Sky.