Formel 1: Ross Brawn will Geniestreiche wie seinen eigenen 2009 verhindern

Wolff: Das spornt Hamilton an

Wer den Bock zum Gärtner macht, hat am Ende die beste Kontrolle. Der Gärtner ist in diesem Fall Formel-1-Sportchef Ross Brawn (67).

Erfahrungen aus 2009 wichtig

Als die anderen Teams die Innovation nachbauen konnten, war Brawn-Pilot Jenson Button nach Punkten schon so weit enteilt, dass niemand ihn mehr einholen konnte.

Jetzt steht Ross Brawn auf der anderen Seite und versucht zu verhindern, dass ein Team so überlegen ist, dass die Spannung einschläft.

„Denn wenn das mal passiert wie bei uns 2009, dann hat das es extreme Auswirkungen“, sagt der Brite der New York Times .

Eigene FIA Task Force

Dazu gehörte auch, so zu denken wie die Designgenies auf der anderen Seite. Brawn: „Wir haben in einigen Bereichen sogar bewusst die Regeln gebrochen, um herauszufinden, wo Schwachstellen in den Vorschriften bestehen könnten.“