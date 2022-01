Bundesliga: Eintracht Frankfurt – DSC Arminia Bielefeld, 0:2 (0:2)

Die Arminia erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Patrick Wimmer traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Nach Vorlage des 20-jährigen Mittelfeldspielers markierte Alessandro Schöpf für die Gäste das 2:0 (26.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Bielefeld in die Kabine. Den Grundstein für den Sieg über die Eintracht legte DSC Arminia Bielefeld bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.