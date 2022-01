EuroLeague: FC Bayern besiegt Baskonia Vitoria

FC Bayern München - AS Monaco (Highlights)

Der FC Bayern bleibt in der EuroLeague weiter in Schlagdistanz zu den Playoff-Rängen. Der Bundesligist siegt bei Baskonia Vitoria.

Basketball-Pokalsieger Bayern München bleibt in der EuroLeague weiter in Schlagdistanz zu den Playoff-Rängen.

Der Bundesliga-Primus siegte am Freitagabend mit 84:77 (42:33) beim spanischen Klub Baskonia Vitoria und feierte den neunten Sieg im 20. Spiel. ( Service: Ergebnisse der EuroLeague )

Schon am Sonntag treten die Bayern in der BBL bei den MLP Academics Heidelberg an.