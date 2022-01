2. Bundesliga: Martin Männel von Erzgebirge Aue im Interview - Schalke 04 "ein Bundesligist"

Aufstieg vs. Abstieg: Ist Schalke cool genug?

Am Samstag treffen Erzgebirge Aue und der FC Schalke 04 aufeinander. Aue-Keeper Martin Männel spricht im Vorfeld der Partie mit SPORT1 über die laufende Saison und den kommenden Gegner.

Die Begegnung zwischen den beiden Traditionsklubs überträgt SPORT1 am Samstag ab 19.30 Uhr live. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Männel: „Nicht viel verkehrt gemacht“

Derzeit fehle es an Erfolgen vor dem gegnerischen Tor, betonte der Aue-Kapitän: „Uns fehlen Tore. Wenn man sieht, wie wir Fußball spielen, glaube ich, dass wir nicht so viel verkehrt gemacht haben“, sagte der 33-Jährige. Männel weiter: „Die Punkte spiegeln das leider nicht wider.“

Männel: „Haben einen guten Schritt gemacht“

Gegen den FC St. Pauli (2:2 am 19. Spieltag, Anm. d. Red.) habe Aue seiner Meinung nach gut gespielt: “Wir haben gegen St. Pauli schon einen guten Schritt gemacht, wir waren die erste Mannschaft in dieser Saison, die auf St. Pauli etwas holen konnte.“ An diesem Tag sei sogar mehr drin gewesen: „Das lag nicht daran, dass St. Pauli nicht gut war, sondern dass wir das echt gut gemacht haben. Das müssen wir für Schalke mitnehmen.“