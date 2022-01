Handball-EM 2022: Deutschland - Norwegen 23:28 - Halbfinale weit entfernt

DHB-Team scheitert an Spaniens Torhüter

Deutschland nur noch Vierter

In der Tabelle liegt Deutschland nun mit 2:4 Punkten auf Platz vier. Nur die Teams auf den ersten beiden Plätzen der Gruppe erreichen das Halbfinale. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

„Norwegen war einfach besser als wir. Sie haben weniger Fehler gemacht und sind sehr eingespielt. Ich bin trotzdem sehr stolz auf uns. Wir haben alles gegeben“, sagte Gislason im ZDF . „Die Jungs haben auch Fehler gemacht, aber sie lernen in jedem Spiel.“

Bitter: „Norwegen hat phänomenale Qualität“

Um das Halbfinale noch zu erreichen, braucht das deutsche Team nun dringend zwei Siege - und ist auf Schützenhilfe angewiesen. Verliert die deutsche Mannschaft auch die nächste Partie gegen Vizeweltmeister Schweden am Sonntag (18 Uhr im LIVETICKER) , ist der Medaillentraum schon vorzeitig ausgeträumt.

Zur Pause aber lagen die Deutschen mit zwei Toren hinten. Sie hatten Norwegens Superstar Sander Sagosen zwar über weite Strecken gut im Griff. Aber sie konnten zwischenzeitlich auch neun Minuten in Folge kein Tor erzielen.

Norwegen zieht davon

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Norweger, die ihn Sander Sagosen ihren treffsichersten Spieler hatten, den Vorsprung zunächst Schritt für Schritt auf vier Tore in der 38. Minute (19:15).

Diese Führung konnten die Skandinavier auch weiterhin so in etwa halten.

Die Deutschen hingegen scheiterten immer häufiger an der norwegischen Abwehr oder unglücklich am Pfosten - wie Tobias Reichmann bei einem Siebenmeter in der Schlussphase.