BVB: Was Bellingham mit der Causa Haaland zu tun hat

Interesse an Bellingham auf der Insel groß

Das Interesse am Teenager ist ähnlich groß, wie es bei Haaland der Fall ist. Vor allem die Top-Klubs auf der Insel wollen den Engländer zurück in die Heimat holen. Ralf Rangnick, Interimstrainer von Manchester United, soll den Red Devils jüngst eine Verpflichtung Bellinghams empfohlen haben. Liverpool-Legende Jamie Carragher wünscht sich den jungen Mann bei den Reds und auch der FC Chelsea soll von einem derartigen Transfer träumen.

Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers läuft noch bis 2025. Außerdem gibt es keine Ausstiegsklausel in dem Arbeitspapier, was den Verantwortlichen der Dortmunder alle Möglichkeiten gibt. Und der vielleicht wichtigste Unterschied zur Haaland-Situation: Bellingham macht keine Anstalten, die Schwarz-Gelben bald verlassen zu wollen.

Bellingham kann sich voll mit dem BVB identifizieren

Bellingham kommt aus der Arbeiterstadt Birmingham, aus einem ähnlichen Umfeld wie dem Ruhrpott. Birmingham City ist ein wichtiger Klub in einer strukturschwachen Region, was ebenfalls der Region um Dortmund nahekommt. Er weiß, worum es den Fans geht - sie wollen die Spieler ihres Vereins jede Woche kämpfen sehen und erwarten Identifikation mit den eigenen Farben.

Reunion der Brüder Bellingham in Dortmund?

Dem BVB sollte einiges an einer Reunion der beiden Brüder bei der Borussia gelegen sein. Wenn die Familie in Dortmund wieder komplett zusammenfindet, dann würde das Bellinghams Bindung an den Klub noch enger ziehen.

BVB ist nicht auf hohe Ablösesumme angewiesen

Vielmehr will der BVB eine Mannschaft um Bellingham aufbauen, die den Bayern endlich wieder gefährlich werden könnte und auch international eine gute Rolle in der Champions League spielt - was in dieser Saison nicht der Fall war. Bellingham wird BVB-intern als Schlüsselspieler angesehen, der neben Gregor Kobel (ebenfalls ein Mentalitätsspieler) und Manuel Akanji (BVB kämpft um Verlängerung) die Achse der Zukunft bilden kann.