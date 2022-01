Australian Open Heute: Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rubley LIVE im TV, Stream, Ticker

Gefordert ist am Samstag jedoch Daniil Medvedev. Der an Nummer zwei gesetzte Russe bekommt es mit dem Niederländer Botic van de Zandschulp zu tun, der in der ersten Runde den Sauerländer Jan-Lennard Struff besiegt hatte.

Tsitsipas gegen Bad Boy

Medvedevs Landsmann Andrey Rublev bestreitet sein Drittrundenmatch gegen Marin Cilic. Der Kroate gewann auf seinem Lieblingsbelag nicht nur die US Open 2014. Auch in Down Under stand Cilic 2018 bereits im Endspiel.