Premier League: Jürgen Klopp vom FC Liverpool lobt Curtis Jones und Caoimhin Kelleher

Der deutsche Coach zeigte sich beeindruckt von den Schritten, die der 23-Jährige bisher gegangen ist: „Wir sind mehr als glücklich mit ihm, absolut. Es gab viele Schritte zu gehen, seit ich hier ankam. Als ich ihn zum ersten Mal sah, einen dünnen Jungen aus Irland, der in diesem großen Tor stand, dachte ich: ‚OK, es könnte eine Weile dauern, bis er es füllt.‘“

Klopp: „Er war eindeutig ein riesiges Talent“

Auch für Mittelfeldspieler Curtis Jones hatte der 54-Jährige lobende Worte übrig. „Curtis war in den letzten beiden Spielen wirklich gut“, adelte er den 20-Jährigen. (DATEN: Tabelle der Premier League)

„Ich kenne ihn schon lange und bin einer seiner größten Fans, um ehrlich zu sein“, so Klopp. „Vom ersten Tag an, als ich ihn sah, kann ich mich ziemlich gut erinnern, als die Talente in Melwood auf einem Nebenplatz trainierte“, erinnert sich der Liverpool-Coach.