HSV gewinnt Derby nach Rückstand - Nürnberg holt auf

Der Hamburger SV hat die Machtfrage an der Elbe mit dem ersten Derbysieg seit fast drei Jahren beantwortet. Die „Rothosen“ bezwangen die „Boys in Brown“ des FC St. Pauli nach Rückstand mit 2:1 (0:1) und sprangen zumindest für eine Nacht auf Rang drei der 2. Fußball-Bundesliga. Direkt dahinter folgt schon der 1. FC Nürnberg nach einem 1:0 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf.

Im Volkspark trafen Sebastian Schonlau (58.) und Bakery Jatta (70.) für den HSV, der aus den vorherigen fünf Derbys nur einen Punkt geholt hatte. Der Rückstand auf den Nachbarn und Tabellenführer, der durch das 15. Saisontor von Guido Burgstaller (30.) zunächst in Führung gegangen war, beträgt nur noch drei Punkte.

Nürnberg eroberte derweil zumindest vorläufig den vierten Tabellenplatz und spitzte die Krise bei Fortuna Düsseldorf zu. Im Duell der Ex-Meister reichte den Franken am Rhein ein Tor zum Sieg - die Hausherren geraten nach der dritten Niederlage in Folge zunehmend in Abstiegsnöte.